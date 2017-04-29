Kanserli Köpek İçin Seferberlik

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan belediye barınağına bırakılan kanserli köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Derneği ve hayvanseverlerin sahip çıkması sonucu İstanbul'a getirilerek başarılı bir ameliyat geçirdi.



SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz'ın açıklamasına göre; Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan kanserli ve sürekli kanaması olan dişi köpek, bölgedeki hayvanseverler tarafından Odunpazarı Barınağı'na teslim edildi. Ancak belediye barınağının bu gibi ağır vakalara yeterli ve donanımlı ekipmanlarının olmaması nedeni ile köpek, tedavi amaçlı barınaktan çıkarılarak İstanbul'a getirildi.



Köpeğin tedavi edilebilmesi için hayvanseverler seferber oldu



Yılmaz, sosyal medyada köpeğin acil durumunu öğrendikten sonra Eskişehir'den İstanbul'a getirilebilmesi ve tedavi edilebilmesine karar verildiğini, bunun için derneğin ve hayvanseverler büyük çaba sarf ettiğini anlattı. Yasin Yılmaz, "Biz hemen Eskişehir'e gelerek durumu öğrenmeye çalıştık. İlk yapılan muayenede kitlenin çok büyük olduğunu idrar yolunu kapattığı ve köpeğin vücudunda yüksek enfeksiyon olduğu tespit edildi. Bu hastalıkların yanı sıra arka iki patisinde de kitleler bulunuyor. Köpeği hemen İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürmeye karar" dedi.



Ameliyat 5 saat sürdü



İstanbul'a ulaştırılan ve kanaması olan köpeğe ilk müdahalenin gece saat 23.00 sıralarında hastanenin acil servisinde görevli Dr. Murat Karabağlı tarafından yapıldığını anlatan Yasin Yılmaz, "Kanserin iç organlarına yayılmış olma riski üzerine hekimlerin farklı tahlillerinin ardından sabah Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Turna hocamızın da katılımı ile köpek ameliyata alındı ve yaklaşık 5 saat sürdü. Başarılı geçen bir ameliyatın ardından köpeğin yaklaşık 3 aylık bir tedavi süreci olacak. Bu sürece katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Sayın valimizden ve belediye başkanımızdan destek bekliyoruz



Eskişehir Odunpazarı Geçici Hayvan Bakım Evi'nin, hayvanların tedavileri için gerekli ekipman, donanım, ilaç ve tıbbı cihazla desteklenmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Sayın valimiz ve belediye başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz" diye anlattı. - ESKİŞEHİR