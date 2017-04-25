Kanserli Çocuklar İçin "Umut Kafe"

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Ford Otosan'ın desteği ile sosyal sorumluluk projesi "Umut Kafe"yi hayata geçirdi.



"Umut Kafe" olarak adlandırılan transit araç, İstanbul'un çeşitli noktalarında dönemsel olarak yer alarak, kanserli çocukların ailelerine umut olacak.



Taksim'de bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında konuşan KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öncer, vakfın bütün projelerini "Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır" sloganıyla hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.



KOÇUV'un her zaman hedefinin çocuklarının tedavilerinde süreklilik sağlamak olduğunu belirten Öncer, "Kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamını yaratmaya çalışıyoruz. Hastalığın tedavisinde en önemli konulardan biri her zaman moral ve umuttur. Bizler yaptığımız çalışmalar ile hem çocuklara hem de aileleri için umut olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Öncer, Umut Kafe Projesiyle ebeveynlere iş imkanı sunulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



Bu kafe ile babalarımıza dönüşümlü iş imkanı sunuyoruz. Arabalarımız içerisinde soğuk ve sıcak içecekler, börek gibi atıştırmalar satılacak. Umut Kafe şehrin belirli noktalarında yer alarak satış yapıp ailelerimize desteğe dönüşecek. Proje ile yılda 50'den fazla aileye iş imkanı sağlayacağız."



Ford Otosan Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu tarz projelerde yer almaktan mutluyuz. Sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çalışıyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Umut Kafe basına tanıtıldı.