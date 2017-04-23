Kanseri Yenip Hayalini Gerçekleştirdi

ADAPAZARI'nda, 6 yıl önce yakalandığı meme kanserini yenen 42 yaşındaki Neslihan Çiftçi, KOSGEB'den aldığı destekle yıllardır hayalini kurduğu hediyelik eşya satışı yapılan iş yerini açtı.



Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Çiftçi, 6 yıl önce kontrol için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Kanser olduğunu öğrendiğinde kızı 10 aylık olan Neslihan Çiftçi, aldığı bu habere üzülse de eşinin ve yakınlarının desteğiyle tedavi sürecine başladı. Uzun bir süre kemoterapi tedavisi gören ve 3 ayrı ameliyat geçiren Neslihan Çiftçi, yıllardır hayalini kurduğu hediyelik eşya iş yeri hayalinden de vazgeçmedi. Hibe desteği almak için tedavileri sürerken KOSGEB'in kadın girişimciler için açtığı kursa başlayan Neslihan Çiftçi, eğitimleri başarıyla tamamladı. Neslihan Çiftçi hazırladığı projeyi sunarak 50 bin liralık hibe desteği alıp hayal ettiği 'Pembe Çarşı' isimli hediyelik eşya ve ev aksesuarları satışının yapıldığı iş yerini açtı.



Neslihan Çiftçi yaşadığı sürecin tüm kanser hastalarına örnek olmasını isteyerek şunları söyledi:



"2011 yılında talihsiz bir olay yaşadım. Kızım 10 aylıkken meme kanserine yakalandığımı öğrendim. Tedavi sürecim devam etti. Yılmadım, pes etmedim. Yine tedavim devam ediyor ama Allah'a çok şükür iyiyim. Kemoterapi sürecinde hep çalışma isteğim vardı. KOSGEB'in kurslarına katıldım. Kadın girişimci olarak iş fikrimi ancak bu zaman oluşturabildim. KOSGEB bana destek oldu. Tüm hastalara, tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum. Vazgeçmesinler hayata sıkı sıkı sarılsınlar."



EŞİ: HAYATA SIMSIKI BAĞLANSINLAR



Tüm kanser hastalarının hayata sımsıkı sarılmaları gerektiğini ifade eden Oktay Çiftçi de, "Kızım o zaman 10 aylık bebekti. İlk kanser teşhisi konduğunda ne diyeceğimi bilemedim nutkum tutulmuştu o dönem. Bugünlere geldik, hayallerinin çarşısına kavuştu çok mutluyuz. Ben hastayım diye kimsenin direncini düşürmemesi lazım, hayata sımsıkı bağlansınlar, sonuçta hayat devam ediyor. Güçlü olduğunuz sürece hiçbir hastalık önünde duramaz kimsenin" diye konuştu.



- Adapazarısakarya