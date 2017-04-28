Kanseri Yenen Şahıs Borçlarını Ödeyemeyince İntihar Etti

Sivas'ta 2 yıl önce akciğer kanserine yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan şahıs, iddiaya göre maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti.



Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası 44 yaşındaki Yusuf Yiğit 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Yiğit, tedavisi için güvenlik olarak çalıştığı hastanedeki işinden de ayrıldı. Yaklaşık 20 ay süren tedavinin ardından hastalığını yenmeyi başaran Yiğit, bu süreçte çalışamadığı için ve tedavisi gereği evini ve arabası sattı. Borçları nedeniyle bunalıma giren Yiğit, dün akşam evinin bahçesinde tüfekle başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakınları tarafından kanlar içinde bahçede bulunan Yiğit, kaldırıldığı Numune Hastanesinde yaşamını yitirdi. Şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS