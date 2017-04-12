Kansere yenik düşen 4 yaşındaki Buğlem son yolculuğuna uğurlandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2 yaşındayken karın şişliği nedeniyle hastaneye götürülen Buğlem Kaya, "Nöroblastom" teşhisiyle tedavi altına alındı. İlik nakline rağmen kansere yenik düşen 4 yaşındaki küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cenazesi hastane morgundan alınarak bugün Beycuma beldesinde ikindi namazını müteakip toprağa verildi.