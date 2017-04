Kansere Karşı Farkındalık İçin "Pembe File" Maçı

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubu'nun organizasyonuyla, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursasporlu kadın voleybolcular, kansere karşı farkındalık oluşturmak için özel maç yapacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Pembe File" adıyla oynanacak voleybol maçının tanıtım toplantısı Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlendi.



Spor kulüpleri ve Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, kansere dikkati çekmek adına Sağlık Çalışma Grubu'nun organizasyonu ile Büyükşehir Belediyespor ve Bursasporlu kadın voleybolcuların yarın saat 19.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda özel bir maç yapacağını bildirdi.





Kansere, dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin de kanser yüzünden hayatını kaybettiğini anımsatan Çepni, "Ülkemizdeki son resmi rakamlar değerlendirildiğinde, bir yıl içinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin ediliyor. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken kadınlarda ise en sık meme kanseri görülüyor. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski var." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Çepni, şunları kaydetti:



"Türkiye Voleybol Federasyonunun destekleriyle organize edilecek etkinlikte ilk olarak, çocuklar bu program için hazırlanan pembe tişörtleri giyerek mini voleybol maçı oynanacak. Ardından iki kulübün bayan voleybolcuları, pembe file önünde pembe voleybol topu ile özel karşılaşmaya çıkacak. Ayrıca katılan çocuklara pembe çanta içinde hazırlanmış bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Bu anlamlı etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."



Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyona ortak oldukları için mutluluk duyduklarını vurguladı.



Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Can Başaran ise meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu, "Pembe File" organizasyonuyla buna dikkati çekmek istediklerini ifade etti.