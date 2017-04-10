Kansere Karşı Dengeli Beslenin Uyarısı

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce düzenlenen seminerde konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gül Kitapçıoğlu, kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin nedeninin yüzde 50'sinin beslenmeye bağlı nedenlerden olduğunu söyledi.



Konak Belediyesi Kanser Haftası nedeniyle 'Kanserden korunmak İçin Beslenmenin Önemi' konulu bir seminer düzenledi. Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkilikte, Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Derneği Müdür Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gül Kitapçıoğlu kanser riski yaratan beslenme şekillerini ve doğru beslenmenin nasıl olması gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Kanserin, dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını dile getiren Dr. Gül Kitapçıoğlu, "Türkiye'de her yıl 175 bin yeni kanser teşhisi konulmakta ve yüzlerce insan çeşitli kanser türleri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ancak bu rakamlara karşın, kanser yüzde 30-40 oranında önlenebilmektedir" dedi.



Kanserin genel nedenleri arasında dengesiz beslenmenin, sigaranın, enfeksiyon hastalıklarının, mesleki hastalıkların ve alkolün yer aldığını kaydeden Kitapçıoğlu, kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin nedeninin yüzde 50'sinin beslenmeye bağlı nedenlerden olduğunu söyledi. Kitapçıoğlu, "Sağlıklı beslenme için gökkuşağındaki renkleri içeren gıdaları yiyelim. Brokoli ve Brüksel Lahanası'na oranla bizdeki beyaz lahana ve karnabaharın kansere karşı koruyucu özelliği daha yüksektir" dedi. Mümkün olduğunca yemeklerin porsiyonlarının küçük tutulması gerektiğine de dikkat çeken Dr. Gül Kitapçıoğlu, günde 30 dakikalık fiziksel aktivitenin de kanseri önleme açısından önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. - İZMİR