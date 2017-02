Kanserden Ölen 8.2 Milyonun 4 Milyonu Erken ve Önlenebilir

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Şuayib Yalçın, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8.2 milyon insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunlardan 4 milyonunun 30-69 yaş arasındaki yetişkinler olduğunu söyledi. Yalçın, "Bu 4 milyon ölüm erken olarak ve önlenebilir kanserler arasında kabul edilmektedir. Dünya Kanser Günü'nün zihinlerde ve dünya medyasında kanser profilini yükseltmek için ideal bir fırsat olduğunu belirterek, "bu yıl Dünya Kanser Günü'nün ana teması, sporu desteklemek" olacağını belirtti. Türk Tıbbı Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş ise böbrek kanserindeki en önemli risk faktörlerinin obezite ve sigara olduğunu vurguladı.



DÜNYA KANSER GÜNÜ'NDE 'NE YAPABİLİRİZ' ÖNEMLİ FIRSAT



Şuayib Yalçın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle derneğin Ankara'daki merkez binasında yaptığı basın toplantısında, dünyanın kansere karşı yapabileceği çok şey olduğunu, artık kanserin kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Yalçın, "Kanser, herkesi farklı şekillerde etkiler ve insanlar hastalığın bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki etkisini azaltmak için harekete geçme gücüne sahiptir. 4 Şubat Dünya Kanser Günü bize neler yapabileceğimiz üzerine düşünme ve harekete geçme fırsatı verir. Ne yapmayı seçerseniz seçin, kanserle mücadelede bir değişiklik yapın. 2016-2018 Dünya Kanser Günü kampanyası hayat kurtarmak, kanser bakımı konusunda daha fazla eşitlik sağlamak ve kanserle mücadeleyi en yüksek siyasi seviyelerde öncelik haline getirmek için çaba sarf eder. Dünya Kanser Günü 'Ne yapabiliriz' için harekete geçmede ve söz vermede önemli bir fırsattır. Kanseri yenmek için yapılacakların Dünya Kanser Günü'nde 'yapabiliriz, yapabilirim' sloganı ile özetlendiği, bu doğrultuda 160'dan fazla ülkede kanserle uğraşanların dünyanın kansere karşı yapabileceklerini söyleyeceklerini ve bu yıl Dünya Kanser Günü'nün ana temasının sporu desteklemek" olacak. dedi.



KANSERDEN 4 MİLYON ÖLÜM, ERKEN VE ÖNLENEBİLİR



4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kansere karşı açılan savaşta tüm dünyanın bir araya gelip, mesaj verildiğini belirten Şuayib Yalçın, "Dünya Kanser Günü her yıl farkındalığı artırarak, hastalık hakkında eğitim vererek ve hükümetlere savunuculuk yaparak önlenebilir milyonlarca kaybın önüne geçmeyi hedeflemektedir. Şuanda Dünya genelinde her yıl 8.2 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bunlardan 4 milyonu 30-69 yaş arasındaki yetişkinlerdir. Bu 4 milyon ölüm, erken olarak kabul edilmekte ve önlenebilir kanserler arasında kabul edilmektedir. Dünya Kanser Günü zihinlerde ve dünya medyasında kanser profilini yükseltmek için ideal bir fırsattır. Dünya Kanser Günü 2017 teması, sporu desteklemek, 'yapabiliriz, yapabilirim' felsefesi ile desteklemeliyiz" dedi.



BÖBREK KANSERİNDEKİ RİSK FAKTÖRÜ OBEZİTE VE SİGARA



Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş ise böbrek kanserindeki en önemli risk faktörlerinin obezite ve sigara olduğunu vurguladı. Gümüş, tüm kanser türlerinde olduğu gibi böbrek kanserinde de yeni nesil tedavilerin hasta ve yakınlarına umut vadettiğini belirtirken, "Böbrek hücrelerinden gelişen bir kanser türü olan renal hücreli karsinom, veya diğer adıyla böbrek kanserinin, ülkemizde erkeklerde 100 bin kişide 6,3 oranında görülüyor ve sıklık açısından 8'inci sırada yer alıyor. Kadınlarda ise görülme oranı 100 bin kişide 3,5 oranında" dedi.



Böbrek kanserinin belirtileri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gümüş, "Genellikle belirtileri böbrek bölgesinde ağrı, idrarda kanama veya ele gelen şişlik şeklinde kendini gösterebilir. Erken evredeki küçük boyutlu tümörler genelde başka bir hastalık nedeniyle yapılan, özellikle karın ultrasonografisi veya tomografisinde rastlantısal olarak saptanabilir. Özellikle böğür bölgesinde çok şiddetli olmayan ağrılar, idrarda kanama ve böbrek bölgesinde şişlik en sık fark edilen belirtilerdir. Eğer tümör kemik, akciğer, beyin gibi organlara sıçrama göstermiş ise, bu yayılıma bağlı olarak öksürük, kanlı balgam, kemik ağrıları ve beyin tutulumuna bağlı rahatsızlıklar görülebilir. Bunun yanı sıra tüm kanserlerde görülebilecek halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler böbrek kanserinde de görülebilir".



Özellikle obezitenin ve sigara kullanımının böbrek kanserlerinde önemli birer risk faktörü olarak ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Şişmanlığa neden olan hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, diğer kanser türlerinde olduğu gibi önemli risk faktörüdür. Sigara kullanımı da en önemli risk faktörlerinden biridir. Bununla birlikte böbrek kanseri, ailesinde özellikle genç yaşta böbrek kanseri gelişen kişilerde, normal kişilere nazaran yaklaşık üç kat daha fazla görülmektedir. Hastalığın oluşumunda özellikle genetik bozukluklar rol alsa da, böbrek kanserinde irsi geçiş sık beklenen bir durum değildir. Diğer kanserlerle benzer şekilde, böbrek kanseri ile ilişkili genetik sendromlar tüm böbrek kanserlerinin yüzde 4 ila yüzde 5'ini oluşturmaktadır" dedi.



- Ankara