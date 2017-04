Kanserden Güçlüyüm Ben!

Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan ve sağlık çalışanlarının olduğu seminerde Türkiye'nin sevilen yüzerinden, oyuncu Betül Şahin ve Hasan Yazıcıoğlu'da eşlik etti. Neomarin alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan kanserde doğru beslenme ile ilgili; Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, ''Yeterli ve dengeli beslenilmelidir. İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır. Yağ tüketimi azaltılmalı, yağlı etlerden mümkün oldukça uzak durulmalıdır. Günde en az 3-5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Kabuklu yenebilen meyveler kabuğu ile birlikte tüketilmelidir. Sebze yemekleri az suda veya kendi suyu ile pişirilmeli ve hemen tüketilmelidir. Haftada 2 porsiyon kurubaklagil yemekleri tüketilmelidir. Kuru baklagillerin ıslama ve haşlama suları dökülmemelidir.

Besinlerin saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Alkol tüketilmemelidir veya tüketimi azaltılmalıdır. Hazır satılan yiyeceklerin etiketleri incelenmelidir. Besinlerin taze ve kendi mutfaklarımızda hazırlanıp, pişirilmiş olanları tercih edilmelidir. Ekmeğin kepekli olanı tercih edilmelidir. Yiyeceklerin hazırlama ve pişirme aşamasında domates, sarımsak, soğan, nane ve maydanoz gibi besinler bolca ve sıkça kullanılmalıdır. Haftada 3 gün en az 30 dakika yürüyüş, yüzme, bisiklet, step vb. egzersizler yapılmalı ve ömür boyu sürdürülmelidir. ''dedi.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden kanserde tanı ve tedavi yöntemlerini anlattığı seminerde, ''Geçmiş yıllarda tedavi ettiğimiz bölgeyi net olarak göremediğimiz için çok geniş alanlar kullanıyorduk böylece tümörü tedavi edebilmek için gereğinden büyük bölgeye radyoterapi uyguluyorduk yani herkese XL elbise giydiriyorduk, ancak şu an kullandığımız cihazlar bize her gün tedavi ettiğimiz bölgeyi net bir şekilde gösterdiği için her hastaya en uygun, tedaviyi yapabilir hale geldik. Radyoterapi 5 ila 8 hafta sürebilen bir tedavi iken yeni dönemde üstün teknoloji özellikleri sayesinde 3 veya 5 tedavide eskiden uzun sürelerde yapılan tedavileri kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Uygun prostat kanserli hastalara 5 günlük tedavide normalde 8 hafta süren tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz ve hasta hastanede daha kısa kalıp normal hayatına dönebiliyor.'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin sevilen yüzü, oyuncu Betül Şahin, ''Maalesef kanser artık en sık duyduğumuz hastalıkların başında geliyor. Erken tanı önemini her geçen gün artırıyor. Kendimize ve sevdiklerimize iyi bakmalıyız. Herkesi kanser ile mücadeleye çağırıyorum. Farkında olalım geç kalmayalım. 'dedi.

Oyuncu ve dansçı Hasan Yazıcıoğlu, ''Biz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında insanların bilinçlendirilmelerini çok önemsiyoruz, herkesin sevdikleri ile uzun ve kaliteli bir yaşam sürme hakları var, o yüzden önce kendimizi kontrol ile başlamalıyız sürece. Unutmamalıyız biz kanserden daha güçlüyüz, yakalanmamak için elimizden geleni yapmalıyız, yakalandığımızda ise yalnız olmadığımızı bilmeliyiz.'' Dedi.

Seminer öncesinde ve sonrasında Okan Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanları kanserde farkındalık için katılımcılara kurdele taktı.