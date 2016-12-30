Kanserde Farkındalık Yaratmak İçin Öğrenci Velilerine Mektup

Gölbaşı ilçesinde kanserde farkındalığı artırmak için kanser taramalarına davetle ilgili veli bilgilendirme mektuplarının dağıtılması planlanıyor.



Gölbaşı 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görev yapan Ebe Nuran Balcı tarafından organize edilen kanser taramalarına davet ile ilgili veli bilgilendirme mektupları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 58 okulda 11 bin 653 öğrenciye yarıyıl döneminde karnelerle birlikte dağıtılacak.



Ebe Nuran Balcı, ilçede kanserde farkındalıkta hedeflerinin 11 bin 653 öğrenci vasıtasıyla 23 bin 306 anne ve babalara ulaşmak olduğunu söyledi.





Amaçlarının 23 bin 306 anne ve babaya sesini duyurabilmek ve tarama programlarına davet edebilmek olduğunu aktaran Balcı, şöyle konuştu:



"Bu sayede sevgili annelerimiz ve değerli babalarımızın kanser tarama programlarına katılımlarını sağlamak, kanser hakkında bilinçlendirmek üzere aile hekimlerine başvurmalarının amaçlandığı çalışmayla, mektuplarımızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların desteğiyle 20 Ocak 2017 tarihinde karnelerle birlikte dağıtılması planlanmaktadır. 'Sağlıklı nesiller sağlıklı ailelerden oluşur' düşüncesiyle böylesi güzel ve anlamlı bir çalışmada yer alan Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğüne, Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezine ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne desteklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağlık ve eğitimin gücünün, beyaz güvercinlerimiz vesilesiyle Gölbaşı'nda kanserde farkındalık yaratacağına inanıyorum."