Kanser Tedavisi Gören Minik Sıla'nın 23 Nisan İsteği Bütün Okulu Gözyaşlarına Boğdu

İstanbul Cerrahpaşa Hastanesinde göz kanseri tedavisi gören 10 yaşındaki Hatice Sıla Öztaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde beraber eğitim gördüğü okul arkadaşlarını görmek isteyince ambulansla okuluna getirildi. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin küçük Sıla için yaptıkları etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

1 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 1 yıldır İstanbul Cerrahpaşa Hastanesinde göz kanseri tedavisi gören 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okul arkadaşlarını görmek istediğini söylemesi üzerine doktorlardan özel izin alındı. Hava yoluyla Antalya'ya kadar getirildikten sonra ambulansla eğitim gördüğü Alanya Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokuluna getirilen 10 yaşındaki Sıla için 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra özel bir karşılama programı düzenlendi. Arkadaşları 5'inci sınıfta okuyan Sıla Öztaş için özel dans gösterileri düzenledi.

HEP BİR AĞIZDAN SILA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİLER

Dans gösterilerinin ardından okul bahçesinde tekerlekli sandalyede bulunan Sıla'nın etrafını saran veli ve öğretmenler, Sıla'ya hep bir ağızdan Duman müzik grubunun 'Kimseyi Tanımadım Ben, Senden Daha Güzel' isimli şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Şarkı sırasında minik Sıla ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşandı. Şarkının ardından kürsüye getirilen Sıla'da arkadaşlarına şarkı söyledi. Küçük Sıla'nın şarkısının ardından ise annesi Fatma Teke, kızının yazdığı 'Anne' şiirini okudu. Programın sonunda ise öğretmenlerinin verdiği beyaz güvercini 10 yaşındaki Sıla Öztaş gökyüzüne bıraktı.

"ALANYA'YA GİTMEMİZ İÇİN İZİN VERDİLER"

Kızının gözündeki tümörün ameliyatla alındığını ancak süreç içerisinde tüm vücuduna tekrar yayıldığını söyleyen anne Fatma Teke, "Biz bu süreçte burada çok zor anlar yaşadık. Sıla, tedavi sürecinde sürekli okulunu ve arkadaşlarını soruyor. Kızımın bu isteğini doktorla görüştüm ve bir günlüğüne Alanya'ya gitmemiz için izin verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Alanya'ya gelerek okulumuzu ziyaret ettik. Burada gördüğü sevgi ve destek her şeyden kıymetliydi. Kızıma büyük moral oldu. Tedavi sürecinde ona çok iyi gelecek." dedi.

"TEDAVİ SÜRECİNDE KAMPANYALARLA DESTEK VERDİLER"

Kızının içerisinde bulunduğu durumun çok zor olduğunu belirten anne Teke, "Tedavi sürecimiz çok zorlu geçiyor. Tedavi sürecinde kampanyalar yaparak bize destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü ben çocuklarıma çalışarak bakıyordum. Değilse ödeyemeyecektim. Bana öğretmenleri, 'Sen orada çocuğunla ilgileniyorsun, parayı düşünme, biz burada hallederiz' dediler. Benim çocuğum için kendi aralarında para toplayıp gönderdiler. 'Yeter ki Sıla mutlu olsun' dediler. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Ne diyebilirim ki? Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın. Kızım 5'inci sınıfa geçmişti. Kızım en son sömestr tatilinde karnesini alabilmişti. Ondan sonra bir daha okula gidemedi ve 'Ben arkadaşlarımdan geri kalırım' diye çok üzülmüştü. Zaten şu an raporu var. Bir de psikiyatrinin verdiği 'Çocuğun devlet okulunda okuması enfeksiyon açısından sakıncalıdır, özel eğitim alması gerekiyor' diye" ifadelerini kullandı.

"SILA'YI ÇOK SEVİYORUZ"

Küçük Sıla'nın sınıf arkadaşı Evin Altundal ise Sıla'nın tekrar yanlarına geldiğinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Sıla'yı çok seviyoruz ve onu ziyaretinde mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık." dedi.



Diğer arkadaşı Zeynep Türkyılmaz da, Sıla ile iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu, kendisinin okula geldiğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını, onu çok sevdiğini ve hemen aralarına dönmesini istediğini söyledi.