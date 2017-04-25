Kanser Taraması İçin İşbirliği Protokolü

Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 18. Bölge Trabzon Eczacılar Odası arasında meme, serviks ve kolon kanseri tarama programı çalışması noktasında işbirliği protokolü imzalandı.



İl Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, bir otelde yapılan imza töreninde yaptığı konuşmada, hastaları ikna etme konusunda eczacıların büyük önemi olduğunu belirterek, insanların genelde bu hastalığın teşhisiyle yüzleşmek istemediği söyledi.



Vatandaşların, genellikle son aşamada doktora başvurduğunu aktaran Hamzaoğlu, "Basit testle bir hastaya dahi erken tanı koyabilirsek, büyük fayda sağlamış olacağız. En büyük sorunumuz, vatandaşlarımızın bu konuyu önemsememesi." dedi.



Erken teşhis sonucunda kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Hamzaoğlu şunları kaydetti:



"Ülkemizde bir yılda 164 bin kişiye kanser teşhisi konuldu. Kadınlarda meme kanseri öne çıkıyor. Bir yıl içinde 17 bin kadına meme kanseri tanısı konuldu. Meme kanseri konusunda kadınların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ülkemizde uluslararası standartlara göre 3 kanser tarama programı var. Çok yakında Ortahisar ilçesinde açacağız. Aile hekimliklerinde ve bütün aile sağlığı merkezlerinde kolon kanseri, rahim ağzı kanseri için tarama ve testler yapılacak."



İmzalayacakları protokolün, ulusal tarama programlarının tanıtımı noktasında farkındalık oluşturacağına da inandığını belirten Hamzaoğlu, şöyle devam etti:



"Müdürlük olarak geçen yıl 11 bin 356 meme kanseri taraması yaptık. 7 bin 218 HDV, 13 bin 207 gaitada gizli kan testi yaptık. Bu taramalar sonucunda 19 kişiye meme, 1 kişiye ise kolon kanseri tanısı konuldu. Eczacılarla ağustos ayının sonuna kadar işbirliği yapacağız. Bütün eczacılarımızdan kanser taraması noktasında bilgilendirme ve yönlendirme yapmalarını istiyoruz."



18. Bölge Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Halit Hezkıl Uslu ise çağın en büyük korkulu hastalığının kanser olduğunu söyledi.



Teşhis noktasında hastalara yardımcı olmanın, halk sağlığı adına yapacakları en büyük görevler arasında yer aldığını aktaran Uslu, bu konuda meslek örgütü olarak kendilerine de görev düştüğünü belirtti.



Program, Hamzaoğlu ve Uslu arasında meme, serviks ve kolon kanseri tarama programı çalışmalarında yapılacak işbirliğine yönelik protokolün imzalanmasının ardından son buldu.