Kanser İçin Erken Tanı Çalışmaları

Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 18. Bölge Trabzon Eczacılar Odası arasında meme, serviks ve kolon kanseri tarama programı çalışmalarında yapılacak işbirliği için protokol yapılacağını bildirdi.



Hamzaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi olduğuna dikkati çekerek, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve önemli bir kısmının önlenebilir olmasının bu konuya verilen önemi de giderek arttırdığını ifade etti.



Türkiye'de her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirten Hamzaoğlu şunları kaydetti:



"Dünya genelinde kanser hastalığının yükü her geçen gün artış göstermektedir. Yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğu bilinen bir gerçektir. Ülkemizde uluslararası kanser standartlarına göre 3 kanserin taraması KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Aile Hekimliklerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.



Bu kapsamda Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 18. Bölge Trabzon Eczacılar Odası arasında işbirliği protokolü imzalanacaktır. Bu protokolle ülke çapında sürdürülen ulusal tarama programının tanıtımı için farkındalık çalışmaları yaparak halkımızın kanser tarama programlarına katılımını sağlayarak kanser gelişim sürecini, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede iken tespit etmek ve taraması yapılabilen kanserlere bağlı mortalite hızını düşürmek amaçlanmaktadır."