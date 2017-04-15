Kanser çağımızda maalesef çok yaygın olan, genetik ve dış etkenlerin çok çabuk etkilediği bir hastalık.



Ve bu hastalık çok acımasız bir hastalık.



Ya birçok kişiyi kaybediyoruz ya da etrafımızdaki insanların çevrelerindeki kişileri kaybettiğini görüyoruz.



Biliyoruz ki bir gün biz de bu hastalıktan muzdarip olabilir ya da en yakınımızdan birini kaybedebiliriz.



Peki biz bir şey yapabilir miyiz?



Kanser ile ilgili en büyük sorunlardan biri insanların bu konuda ne yapacağına dair bilgi, yönlendirme ve motivasyon eksikliğine sahip olması.



'Kanser Hikayeleri'nde, bu hastalığın etkilediği konuşmacılar hikayelerini sizler ile paylaşacak ve etkinlik sonunda 'Biz Ne Yapabiliriz' konusunda bilgilendirme olacaktır.



Bu etkinlik demogojiye dayalı bir etkinlik olmayacaktır, fakat duygusallığı yoğun ve gerçek hikayelerin olduğu bir etkinlik olacaktır.



Unutmayın, bir gün sizi de etkileyebilecek bu hastalığın çözümünün bir parçası 'Belki de Sensin'.



Belki de Sensin, Girişim Savaşçısı ve Girişimcilik Hikayeleri'nin ortak düzenleyeceği etkinliğimizde 15 Mart'ta 19: 00'da Habita'dayız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kağıthane



Mekan : Habita Coworking Space



Mekan Adresi : Yeşilce Mah. Ulubaş Cad. No: 23 Kat: 2



Başlangıç Saati : 15.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Kanser Hikayeleri - Biz Ne Yapabiliriz?



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır