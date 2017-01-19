Kanser Hastasının Tedavi Parası "Uzlaşma"Yla Geldi

GAZİANTEP/ ADSIZ GÜNEBAKAN - Burdur'da 58 yaşındaki çiftçi Ali Öğüt, kendisinden telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 5 bin lira alan sanıklardan uzlaşarak aldığı 7 bin lira sayesinde kanser tedavisine devam edebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Öğüt'ü 2011 yılında telefonla arayarak 5 bin lirasını alan 3 kişi, yaklaşık bir ay sonra yine telefonla dolandırdıkları başka birinin hesaplarına gönderdikleri parayı çekmek isterken Gaziantep'te suçüstü yakalandı.



Hakkında dava açılan sanıklara, Öğüt'ün şikayeti üzerine Gaziantep 16. Asliye Ceza Mahkemesince ayrı ayrı 2,5 yıl hapis ve 5 bin lira para cezası verildi.



Yaklaşık 5 ay hapis cezası çeken sanıklara ilişkin dosya, mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırmacı Bürosuna sevk edildi. Bu yıl başında büro tarafından taraflarla yapılan görüşmenin tamamlanmasıyla sanıkların, Ali Öğüt'e 7 bin lira ödemesi kararlaştırıldı.



Burdur'da yaşayan çiftçi Ali Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paranın ödeneceğini duyunca çok mutlu olduğunu söyledi.



Yaklaşık 6 yıl önce telefonla arayan şahsın kendisini polis olarak tanıttığını anlatan Öğüt, o yıllarda köyde muhtarlık yaptığını belirtti.



Arayan kişinin gümrükte 33 lüks aracın yasa dışı yolla kendi adıyla alındığını, bunu çözmek için de para yatırması gerektiğini söylediğini aktaran Öğüt, "Arkadan telsiz sesi geliyordu. Nasıl oldu anlamadım. Televizyondan bu tür dolandırıcılık haberlerini duyduğumdan 'insan bunlara nasıl kandırabiliyor' diye düşünürdüm ama başınıza gelince çok farklı oluyormuş. 5 bin lirayı yatırıp şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım ama iş işten geçmişti. Daha sonra da şüphelilerden şikayetçi oldum." diye konuştu.



"Yine dolandırıcılar arıyor sandım"



Geçen haftalarda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırmacı Bürosunca arandığını aktaran Öğüt, şöyle devam etti:



"Bana 5 bin lira dolandırılmamla ilgili 7 bin lira verileceğini söyleyince inanamadım. Yine dolandırıcıların aradığını sandım. Avukatımla görüştüğümde gerçek olduğunu öğrendim. Paranın hesabıma yattığını görünce çok mutlu oldum, dünya benim oldu. Kendimi tutamayıp ağladım çünkü kanser hastasıyım ve 6 ayda bir Antalya'ya gitmem gerekiyor. Aralık ayında parasızlıktan gidememiştim. Parayı alınca gidebildim. Bu para bana 14 bin lira gibi geldi. Hiç alacağım aklıma gelmezdi, sanki milli piyango çıktı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına ve Uzlaştırmacı Bürosu çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Benim bu parayı almamda emeği geçenlerden Allah razı olsun."