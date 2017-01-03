Kanser Hastası Olan Bradley Lowery'nin Atttığı Gol, Ayın Golü Seçildi

5 yaşındaki kanser hastası minik Bradley Lowery, geçtiğimiz ay hayali olan Sunderland formasıyla Chelsea maçına çıkmış, bir de gol atmıştı. BBC, Bradley'nin golünü ayın golü seçti.

Kanser Hastası Olan Bradley Lowery'nin Atttığı Gol, Ayın Golü Seçildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland taraftarı kanser hastası 5 yaşındaki minik Bradley Lowery, geçtiğimiz ay Chelsea karşılaşması öncesi sahaya çıkarak en büyük hayalini gerçekleştirmişti.

AYIN GOLÜ SEÇİLDİ

Maç öncesi Sunderland'li futbolcular eşliğinde sahaya gelen Bradley bir de vuruş yaparak gol atmış ve seyircilerden büyük alkış almıştı. Minik Bradley'e bir destek de BBC'den geldi. Kanser hastası çocuğun attığı gol, İngiltere'de ayın golü seçildi.

Bradley'nin annesi ise gelen destekten oldukça memnun olduklarını söyleyerek şunları ifade etti:

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