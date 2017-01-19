Kanser Hastası Öğrenciye Moral

MANİSA'da yakalandığı lenf kanseri nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim alan 7 yaşındaki Zelal Çirmik, erken karne sevinci yaşadı. Kanser hastası kıza moral vermek isteyen Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, karnesini ve hediyelerini küçük kıza verdi.



Şehzadeler İlçesi'ndeki evinde eğitim alan 4 öğrenciden Necatibey İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan lenf kanseri 7 yaşındaki Zelal Çirmik'e, karnesini Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş evinde verdi. Eğitim öğretim yılı başında lenf kanseri teşhisi konulan Zelal Çirmik, okulundan geri kalmaması için görevlendirilen öğretmeni Asiye Çelik'ten evinde aldığı eğitim sonunda, tüm notları pekiyi olan karnesini alarak yarıyıl tatiline erken girdi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, yanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Şube Müdürü Muhammet İnan Yamlı ve öğretmeni Asiye Çelik ile birlikte minik öğrencinin karnesini vermek üzere Bayındırlık Mahallesindeki evine gitti. Baba Sinan ve anne Belkıs ile bir süre görüşen Kaymakam Çorumluoğlu, ailenin sorunlarını dinledi, minik öğrenciye başarı dileklerini iletti.



Üç çocuklu Çirmik ailesinin kızlarının tedavisi için her gün İzmir'e gittiklerini belirten aileye ulaşım konusunda gereken desteği Kaymakamlık olarak sağlayacaklarının belirten Kaymakam Çorumluoğlu, "Devletin güçlenmesiyle eğitimin ne noktaya geldiğini görüyoruz. Bir öğrencinin eğitiminden geri kalmaması için evine bir öğretmen görevlendiriliyor. Bunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Çocuğumuzun gözündeki okuma hevesini, yaşam ışığını da gördüğümüzde gelecek nesillerimizin güven altında olduğunu hissediyoruz. Kızının tedavisi için her gün İzmir'e gidip gelmesi gereken ailemize, ulaşım konusunda gereken desteği Kaymakamlık olarak vereceğiz" diye konuştu.



DOKTOR OLMAK İSTİYOR



Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıfa giden ablası Hilal'in derslerinde kendisine yardımcı olduğu belirten Zelal Çirmik, okuyup doktor olmak istediğini söyledi. Konuşmaların ardından evinde eğitim alan Zelal Çirmik'e tüm ders notları 5 olan karnesi ile çeşitli hediyeleri Kaymakam Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ermiş tarafından verildi.



- Manisa