Kanser Hastası Minik Zelal'e Evinde Karne Morali

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde lenf kanseri tedavisi nedeniyle evde eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Zelal Çirmik'e karnesi Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi. Tüm dersleri pekiyi olan minik Zelal okuyup doktor olmak istediğini belirtti.



Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ilçede evinde eğitim alan 4 öğrenciden biri olan Necatibey İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi olan ve lenf kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Zelal Çirmik'i ziyaret ederek karnesini takdim etti.



Eğitim öğretim yılı başında lenf kanseri teşhisi konulan ve tedavisi nedeniyle evinde öğretmen Asiye Çelik'ten eğitim alarak tüm dersleri pekiyi olan Zelal Çirmik karnesini alarak yarıyıl tatiline erken girdi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, yanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Şube Müdürü Muhammet İnan Yamlı ve öğretmeni Asiye Çelik ile birlikte minik öğrencinin karnesini vermek üzere Zelal Çirmik'in Bayındırlık Mahallesindeki evine gitti. Baba Sinan ve anne Belkıs ile bir süre görüşen Kaymakam Çorumluoğlu, ailenin sorunlarını dinleyerek, minik öğrenciye başarı dileklerini iletti.



Kaymakamlık ulaşım desteği sağlayacak



Üç çocuklu Çirmik ailesinin kızlarının tedavisi için her gün İzmir'e gittiklerini belirten aileye ulaşım konusunda gereken desteği kaymakamlık olarak sağlayacaklarının belirten Kaymakam Çorumluoğlu, "Devletin güçlenmesiyle eğitimin ne noktaya geldiğini görüyoruz. Bir öğrencinin eğitiminden geri kalmaması için evine bir öğretmen görevlendiriliyor. Bunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Çocuğumuzun gözündeki okuma hevesini, yaşam ışığını da gördüğümüzde gelecek nesillerimizin güven altında olduğunu hissediyoruz. Kızının tedavisi için her gün İzmir'e gidip gelmesi gereken ailemize, ulaşım konusunda gereken desteği Kaymakamlık olarak vereceğiz" diye konuştu.



Hedefi doktor olmak



Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıfa giden ablası Hilal'in derslerinde kendisine yardımcı olduğu belirten Zelal Çirmik ise, okuyup doktor olmak istediğini söyledi. Konuşmaların ardından evinde eğitim alan Zelal Çirmik'e tüm ders notları 5 olan karnesi ile çeşitli hediyeleri Kaymakam Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ermiş tarafından verildi. - MANİSA