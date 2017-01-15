Kanser Hastası Kayınvalidesini Hastaneye Götürürken Feci Şekilde Can Verdi

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, hastaneye gitmek için durakta otobüs bekleyen gelin ile kayınvalidesini ezdi. Gelin hayatını kaybederken, kanser hastası kayınvalidesi ise ağır yaralandı.

HIZLA YAYALARIN ARASINA DALDI

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde İzmir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah Bursa'da hastaneye gitmek için ilçe terminaline giden gelin-kaynana, terminalde otobüs olmayınca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüslerine binmek için terminalin karşısına geçti. İki kadın, durakta bulunan bir kaç kişi ile birlikte otobüs beklemeye başladı. Tam bu sırada ilçe merkezinden terminale doğru hızla gelen C.C. (30) idaresindeki 16 SB 174 plakalı otomobil, otobüs bekleyen yayaların arasına daldı. Otomobil altında kalan Vildan Atış (38) olay yerinde hayatını kaybederken, kayınvalidesi Afer Atış (66) ise ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre önce kanser teşhisi konulduğu öğrenilen Ayfer Atış'ın tedavi için Bursa merkezde bir hastaneye gittiği ve yanına gelini Vildan Atış'ı aldığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü C.C. gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.