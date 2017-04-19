Kanser Hastası Çocukların Erken Bayram Sevinci

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser hastası çocuklar için Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği gerçekleştirdi.



KİTVAK'tan yapılan açıklamaya göre, hastanede kanser tedavisi gören Elanur Ergun, Sudenaz Suda ve Çınar Küçükkılıç, "Atatürk" ve "23 Nisan" konulu şiirler okudu.



Çocuklar için animasyon gösterileri düzenlenen ve pasta kesilen etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, "Çocuklarımızla yaşadığımız umut ve coşku dolu 23 Nisan etkinliğimize, katkı ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızla dünyada sadece kendilerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen böylesine anlamlı ve coşkulu bir bayramda buluşmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.