Kanser Hastası Çocuklara "Yuva" Sıcaklığı

EFSUN YILMAZ - İzmir'deki hastanelerde kanser tedavisi gören çocukların dar gelirli ailelerinin yaşadığı konaklama sorunu, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği sayesinde çözüm buldu.



Dernek Başkan Yardımcısı Sevil Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun dört bir yanından İzmir'e tanı ve tedavi için gönderilen ancak kalacak yeri veya yakını olmayan dar gelirli ailelere destek amacıyla İzmir Hasta Çocuk Evleri projesinin geliştirildiğini belirtti.



Prof. Dr. Buket Erer Delcastello liderliğindeki gönüllülerin dernek çatısı altında bir araya geldiğini, ilk 2 evin kullanım hakkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınması sonrası gönüllü sayısının arttığını aktaran Ozan, ilk misafirleri ağırladıkları 23 Nisan 2006'dan bu yana kullanım hakkı dernekte olan 6 evde yaklaşık 700 aileye sıcak bir yuva sunduklarını söyledi.



Evlerden her birinde 2 ailenin aynı anda kalabildiğini ifade eden Sevil Ozan, ailelerin sadece barınma değil, mama, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını anlattı.



Özellikle kanser gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve ailelerine 6-8 ay süreyle yardım eli uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Ozan, şöyle konuştu:



"Hastane bahçelerinde aylarca gecelemek insanoğluna yakışmaz' diye düşünerek yola çıktık. Konakladıkları evlerin elektrik, doğalgaz, su faturasını biz ödüyoruz. Deterjanlarından bezlerine, mamalarına kadar her türlü ihtiyacı gidermeye çalışıyor elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Amacımız dar gelirli ailelere, zor durumdaki ailelere nefes aldırmak, aile bütünlüğünü sağlamak.



Şehir dışından hasta çocuğunu görmek isteyen baba veya kardeş de bu evde konaklıyor. Bir süre sonra aile gibi oluyoruz, tedavileri tamamlanıp evlerine dönüyorlar, kontrol için geldiklerinde bizi ziyaret ediyorlar. Her bayram seyranda arayıp soruyorlar."



Sevil Ozan, en büyük üzüntülerinin ailenin bir ferdi haline gelen çocukları kaybetmek olduğunu, en çok da "çocukların iyileşmesine" sevindiklerini söyledi.



Kürşat yeni yaşamına "hasta çocuk evinde" başladı



Çanakkaleli Esen Sever, oğlu Kürşat Kıvanç'a 3 yıl önce Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde Akut Miyeloid Lösemi tanısı konduğunu söyledi.



Eşinin asgari ücretle bir mandırada çalıştığını, kanserle mücadelenin de maliyetli olduğunu anlatan Sever, oğlunun ablasından alınan kemik iliği ile iyileşmeye başladığını ifade etti.



Umutlarının artmasına rağmen maddi imkansızlıklara karşı mücadele verdiklerini aktaran Sever, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği gönüllülerinin kendilerini hastaneden aldığını ve yakın bir eve yerleştirdiğini belirtti.



Sever, şöyle konuştu:



"Biz 8 aydır derneğin bize sunduğu evde kalıyoruz, hastaneden bizi almaya geldiler ve o günden sonra hayatımız değişti. Şimdi düşünüyorum da bu evler olmasa ne yapardık. Kürşat yürüyemiyordu, 1,5 yıl hastanede yatmaktan kasları erimişti. Buraya geldikten sonra fizik tedavi için hastaneye gidip gelmeye başladık. Evimize geri dönmek zorunda kalsaydık oğlum yürüyemezdi. Ben oğlumun tamamen iyileşeceğine inanıyorum. Doktor ve hemşirelerin yanı sıra bizlere verilen gönüllü destek, oğlumun yaşama tutunmasını sağladı."