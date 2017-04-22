Kanser Hastası Çocuklar İçin 23 Nisan Etkinliği

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu ile Ankara Volkswagen Fun Club üyeleri, kanser hastası çocuklara moral vermek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi etkinlik düzenledi.



Topluluk Başkanı Emrah Altuntaş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastası çocukların motivasyonlarını yükseltmek ve 23 Nisan dolayısıyla onlara moral vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Topluluk üyelerinden 5 kişinin hafta içi her gün hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ettiğini belirten Altuntaş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Çocuklar bizden vosvosları getirmemizi istedi. Bize hep şunu söylüyorlar. 'Biz kanserli çocuklar, toplu taşıma araçlarına bindiğimizde ve insanların içine çıktığımızda insanlar bizden hep korkuyor. Ağzımıza maske taktığımız için insanlar bizim hastalık bulaştıracağımızı zannediyor. Topluma kanserin bulaşıcı olmadığını öğretin'. Bugün kanser tedavisi gören kardeşlerimizin isteklerini gerçekleştirmek ve kanserin bulaşıcı olmadığını anlatmak amacıyla farkındalık oluşturmak istedik."



Ankara Volkswagen Fan Club Başkanı Olgun Şensoy ise kanser hastası çocuklar için düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Yaklaşık 40 Ankara Volkswagen Fun Club üyesinin arabalarıyla katıldığı etkinlikte, topluluk üyeleri çocuklar için şarkı söyledi ve dilek fenerleri uçurdu.