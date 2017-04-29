Kanser Hastası 9 Yaşındaki Murat'a Quaresma Forması

Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği yönetici ve üyeleri, İzmir'de Ege Üniversitesi Onkoloji Servisinde yatan 9 yaşındaki Murat Cesur'a anlamlı bir ziyarette bulunarak büyük mutluluk yaşattı.



Aydın ilinde yetimhanede yaşamını sürdürürken kanser tedavisi için Ege Üniversitesine sevk edilen 9 yaşındaki Murat Cesur, Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği yönetici ve üyelerinin ziyaretiyle mutlu oldu. Kartallar ziyarette, minik Murat'a çok sevdiği Quaresma'nın formasını, Beşiktaş atkısını ve futbol topunu hediye etti. 9 yaşındaki Murat, hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.



Ziyaretin ardından sosyal medya sayfasında duygusal bir yazı yazan dernek başkanı Mesut Karaca, şunları yazdı:



"Gündelik işlerle, para kazanmaya çalışmakla, koşuşturmakla o kadar meşgulüz ki, fark etmediğimiz küçük yürekleri unuttuk gitti. İnanın bir gülümsemenizin bile küçük bir kalbi nasıl mutlu edeceğini bilemezsiniz. Bir çocuğun şımarıklığı olun. Gülüşü olun. Oyunu olun. Küçük büyük bir şeyler yapın. Hiç bir şey yapamıyorsanız, başını okşayın. Yaşamanın bir anlamı olsun. Minik kardeşimiz Murat'ın istemiş olduğu hediyelerini teslim ettik. Çok mutlu oldu kardeşimiz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşacak ve maça gideceğiz Murat kardeşimle; ama ben penaltı yapabilirim diyor kendisi. Sen yeter ki, sağlığına tez zamanda kavuş kardeşim. Penaltıda kaleye ben geçeceğim" dedi. - İZMİR