Tire Halk Eğitim Merkezi, kanser hastalarına psikolojik destek olmak amacıyla proje geliştirdi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turhan Eke, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, kanser hastalarına destek olmak amacıyla da "Live to Reborn" adlı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Proje kapsamında, çeşitli seminerler düzenleyeceklerini ifade eden Eke, "Kanser tedavisi gören ya da kanseri yenmiş vatandaşlarımız için güzel bir projeye start verdik. Onlar için çeşitli faaliyetler planladık ve planlanan faaliyetlerden birinde de yurt dışı projesi hazırlanacak. Bize katılmak isteyen kanserle mücadele etmiş veya eden vatandaşlarımız müdürlüğümüze müracaatta bulunabilir." dedi.