Kanser Haftası Nedeniyle Adanalılar'a Sağlık Hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Aile ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nce, sağlık taraması, meme kanseri kontrolü ve bilgilendirme gerçekleştirildi.



1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında binlerce Adanalı sağlık kontrolünden geçirildi, erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirildi.



Adana Büyükşehir Belediye Binası önünde konuşlandırılan sağlık otobüsü ile mamografi cihazı da kullanılarak, Adanalılara Kanser Taraması ve genel sağlık kontrolü hizmeti verildi. Sağlık taramasında Adanalılar kanserde erken teşhis konusunda bilgilendirildi.



Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerince, sağlık kontrolünden geçirilenlere, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı, birçok kanser türünün, vücuda yayılmadan belirlenerek, tedavisinin yapılabileceği aktarıldı, periyodik kontrollerin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği anlatıldı. - ADANA