Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında stant açarak vatandaşları kansere karşı bilinçlendirdi.



Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında stant açarak vatandaşları bilinçlendirdi. Çiçek, broşür ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı stantta, hastaların kanserle ilgili sorularına yanıt verilerek bilgilendirildi. Hastalar müzik dinletisi eşliğinde bilgilendirildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu hatırlattı. Kanserden değil geç kalkmaktan korkun diyen Yazan, "Hastane yönetimi olarak bugün burada kanser hastalığına dikkati çekmek, duyarlılığı arttırmak ve farkındalığı oluşturmak adına bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Erken tanı ve teşhis konularında kadınlarımız KETEM' de ücretsiz muayene olabilirler ve tetkiklerini yaptırabilirler" dedi.



Başhekim Yardımcısı Onkoloji Uz. Dr. Oya Malbora Karadağ da kanser hastalığında erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu, ellerinden geldiği kadar her hastayı bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti. - ANTALYA