Ödemiş'te kanser haftası etkinlikleri kapsamında, pembe prenses mobil aracı ile kanser taraması yapılıyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sunduğu hizmetten 30-70 yaş arasında meme, rahim ağzı, kolorektal şikayeti olan tüm vatandaşlar 19 Mayıs'a kadar muayene olabilecek.



Günde yaklaşık 100 kişinin yararlandığı mobil kanser taramasında, mamografi çekimi yapılıyor.



Pembe prenses tırı hafta içi her gün saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasından Ödemiş Hükumet Konağı alanında vatandaşları bekliyor.



Öte yandan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezine başvuran 30 - 65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40 - 69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanseri yönünden ücretsiz taramalar yapılarak kadınlara meme kanserine karşı kendi kendine muayene uygulaması eğitimi veriliyor.