Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kanser Haftası kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi personeline "Kanserde erken tanının önemi" konulu eğitim verdi.



Hastanenin toplantı salonunda verilen eğitimlerde, kanser nedir, nedenleri, korunma yöntemleri, erken tanı neden önemlidir, erken tanı için tarama yapılmasının önemi ve tarama kriterleri konuları hakkında bilgiler aktarıldı.



Eğitim sonunda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'in hizmetlerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı.



Eğitim seminerine, Halk Sağlığı İl Müdür Yardımcısı Dr. Semra Gümüş Gündüz, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden ve başhekim yardımcıları katıldı.