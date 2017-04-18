Kansas Fed Başkanı George Açıklaması
ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, bankanın bu yıl kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmeye başlamasından yana olduğunu belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, bankanın bu yıl kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmeye başlamasından yana olduğunu belirtti.
George Bloomberg'e verdiği mülakatta, ekonominin yıla zayıf başlamasının abartılmaması gerektiğini ifade etti.
Amerikan ekonomisinin son 5 yıldır ilk çeyrekte yavaşladığını hatırlatan George, "Yılın tümünde tüketici harcamalarının ekonomiyi ileri taşıyacak şekilde gerçekleşeceğini öngörüyorum." dedi.
George, bankanın bu yıl kaç kez faiz artıracağı konusunda tahminde bulunmazken, "Kademeli faiz artışlarının sürdürülmesini desteklediğini" dile getirdi.
Fed'in ayrıca 4,5 trilyon dolarlık "bilançosunu bu yıl küçültmeye başlamasını umduğunu" kaydeden George, ekonomiye yönelik pozitif sürprizlerin negatif sürprizlerden daha olası görüldüğünü sözlerine ekledi.
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
CHP'den tüm teşkilatlara talimat: Sokak eylemlerini organize edin!
-
Sinan Oğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı