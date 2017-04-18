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Kansas Fed Başkanı George Açıklaması
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Kansas Fed Başkanı George Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, bankanın bu yıl kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmeye başlamasından yana olduğunu belirtti.

Kansas Fed Başkanı George Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, bankanın bu yıl kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmeye başlamasından yana olduğunu belirtti.


George Bloomberg'e verdiği mülakatta, ekonominin yıla zayıf başlamasının abartılmaması gerektiğini ifade etti.


Amerikan ekonomisinin son 5 yıldır ilk çeyrekte yavaşladığını hatırlatan George, "Yılın tümünde tüketici harcamalarının ekonomiyi ileri taşıyacak şekilde gerçekleşeceğini öngörüyorum." dedi.


George, bankanın bu yıl kaç kez faiz artıracağı konusunda tahminde bulunmazken, "Kademeli faiz artışlarının sürdürülmesini desteklediğini" dile getirdi.


Fed'in ayrıca 4,5 trilyon dolarlık "bilançosunu bu yıl küçültmeye başlamasını umduğunu" kaydeden George, ekonomiye yönelik pozitif sürprizlerin negatif sürprizlerden daha olası görüldüğünü sözlerine ekledi.

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