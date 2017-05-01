Kanoyla Ortaca'ya Ulaştılar

ANTALYA'dan bir ay önce kanoyla yola çıkan iki arkadaş Onur Erdoğan (38) ve İrfan Dik (40), Muğla'nın Ortaca ilçesine ulaştı. Dalyan Mahallesi, İztuzu Plajı'nda mola veren ikili, 1500 kilometre kürek çekerek yolculuklarını Temmuz ayında İstanbul'un Beşiktaş İskelesi'nde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Turizmci Onur Erdoğan ile meslektaşı evli iki çocuk babası İrfan Dik, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede sadece yat ve kara taşıtlarıyla tatil yapmak değil, farklı bir alternatif olarak kano ile de sahil şeridi boyu gezmek ve bilindik bilinmedik koylarda konaklayarak farklı heyecan yaşama olanağı olduğunu göstemek için harekete geçti. İki arkadaş, kanolarıyla geçen 1 Nisan'da Antalya'nın Konyaaltı Plajı'ndan yolculuğa başladı. Bir aydır kürek çeken iki arkadaş, Muğla'nın Ortaca ilçesine ulaştı.



Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda mola verip, kamp kuran iki arkadaştan Onur Erdoğan, bir süredir plandıkları bu yolculukta zaman zaman zorluklarla karşılatıklarını belirtip şöyle dedi:



"Kıyı şeridini takip edip, akşamları koylarda konakladık. Bazen kendi erzaklarımızla karnımızı doyurduk. Bazen de konakladığımız koylardaki yatlardan ve otellerden yemeğe davet edildik. Bir ay süren yolculuğumuzun ardınan ulaştığımız Dalyan'da çok güzel bir etkinlikle karşılaştık. 'Caretta Carettalar ile yüzüyorum' etkinliği çerçevesinde yarışan yüzücüler kanolarımıza eşlik etti."



Onur Erdoğan, toplamda 1500 kilometrelik yolculuklarının Temmuz ayı başında İstanbul'da Beşiktaş İskelesi'nde sona ermesini hedeflediklerini belirtti. Erdoğan ve Dik, geceyi İztuzu'nda geçirdikten sonra sabah günün ilk ışıklarıyla tekrar küreklerine yapışarak yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.



- Ortacamuğla