Kanola, Silivrili Çiftçinin Gelir Kaynağı Oldu - Istanbul

UĞUR SAMET AVCI - Silivri Önder Çiftçi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Oral, kanola çiçeklerinin çiftçilere ciddi gelir kaynağı olduğunu belirterek, "Şu an kanoladan aldığımız verim, Avrupa ortalamasının üstündedir." dedi.



Kanola çiçekleri, Silivri'de Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü civarında ve mahallelerin birçok noktasında tarlaları sarıya boyadı.



İlçe genelinde son dönemde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola, biyodizel yapımında da kullanılıyor.



Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 15 yıldır ekilen kanolanın, Trakya ve Silivri'deki çiftçilerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.



Tarlaları renklendiren kanolanın yağ yapımında kullanıldığını anlatan Oral, "Kanola bir yağ bitkisidir, bu çiçekler bir süre sonra tane bağlayacak. Kanola tohumundan bitkisel yağ meydana gelir. Yağ ülkemizin en büyük açıklarından biri. Dış alımında petrolden sonra en çok harcadığımız döviz ham yağdır. Çiftçilerimiz kanola ekerek, ülkenin dış ticaretine yağ üreterek katkı sağlıyor." diye konuştu.



Kanola yağının yemeklik kalitesinde olduğunu belirten Oral, bu bitkinin aynı zamanda biyodizel yapımında da kullanıldığını aktardı.



Oral, kanola çiçeklerinin çiftçilere ciddi gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:



"Kanola, bölgemizin kış bitkisidir. Kurak şartlarda tarım yaptığımızdan kış yağışlarını aldığı için kanola bölgedeki çiftçilere önemli kazançlar sağlamaktadır. Şu an kanoladan aldığımız verim, Avrupa ortalamasının üstündedir. Önder Çiftçi Dernekleri, kanolanın Türkiye'de yaygınlaşmasına önayak olmuştur ve Türkiye büyük kazançlar elde etmiştir."



Silivri'de 14 yıldır çiftçilik yapan Ersin Taşkın, "Burada kanola yetiştirmekteyiz. Kanola çiçeği yağda da kullanılabiliyor, kanola sofralarımıza kadar geliyor, biyodizel olarak da ciddi gelir kaynağımız oldu. Diğer ekilen ürünlere göre kanola çiçekleri ön plana çıkmış durumda." dedi.