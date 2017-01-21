Kanoda Milli Takım Seçme Yarışları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Seçme Değerlendirme Test Yarışları tamamlandı.



Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapıldı.



Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçme yarışlarının ardından kamp çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.



Seçmelere, 9 ilden 14 kulüp ve 93 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı, "İki günlük yarış sonunda milli takım kampını da burada yapacağız. Yaklaşık 3 hafta süren bir kampımız olacak. Burada sporcularımızın gelişimini takip edeceğiz." diye konuştu.



Kış ayında sporcuların ilk defa suya indiğini kaydeden Kabakçı, seçmelerde sporcuların son durumlarını test etme imkanı bulduklarını ifade etti.