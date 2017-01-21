Kano Milli Takım Seçmeleri Köyceğiz'de Yapılıyor

Türkiye Kano Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme ve Değerlendirme Test Yarışları" Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılıyor.



Köyceğiz Su Sporları Merkezinde; Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.



Öte yandan Kano Aday Milli Takım Kampının da Köyceğiz'de yapılacağı öğrenildi. - MUĞLA