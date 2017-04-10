Kano Federasyonu Tarihinde İlk

Acar kardeşlerden tarihi başarı



Türkiye yarışlarında 3 Altın, 2 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandı



ERCAN ATA-Ankara-DHA



Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Slalom Milli Takımı 08-09 Nisan 2017 Tarihlerinde Üsküp'te düzenlenen kano yarışmalarında tarih yazdı. Bu Yıl 49.'su düzenlenen IKAS yarışlarında Makedonya, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Finlandiya, Macaristan ve Litvanya katıldı.



Mekedonya'da yapılan 9 ülkenin katıldığı yarışlarda Türkiye 3 Altın, 2 Gümüş 3 Bronz madalya kazandı. Türkiye kanoda K1 Erkekler Kategorisinde Türk Kano Tarihinde İlk defa kürsüye çıktı. Şampiyonada 16 Yaşındaki Mustafa Arda Acar ile 3.lük Kürsüsünü Ağabeyi Anıl Acar paylaştı. Acar Kardeşlerin bu performansı olimpiyatlar için umut verdi.



Kano Akarsu'da dereceye giren milli sporcular:



K1 Bayanlar Kategorisi: Sedanur Geçer 1. Gamze Polat 2.



C1 Erkekler Kategorisi: Murat Çiftçi 3.



C1 Bayanlar Kategorisi: Kader Korkmaz 1.



C2 Erkekler Kategorisi: Eren Morgil, Murat Çiftçi İkilisi 2. Oldu.



FEDERASYON BAŞKANI KABAKÇI: "TARİH YAZDIK"



Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı "Yaptığı açıklamada, Kano Akarsu branşında tarih yazdık. 49 yıldır aralıksız düzenlenen yarışlarda tüm kategorilerde madalya kürsüsünde milli sporcularımız vardı. Ancak ilk defa Kano Akarsu'da kürsüye çıktık. Milli Sporcularımızın bu üstün başarısından dolayı çok mutluyum. "Ülkemize bu madalyaları kazandıran Antrenör ve Sporcularımızı Can-ı gönülden tebrik ederim" dedi.



