Kano Federasyon Başkanı Kabakçı'dan Duruay'a Ziyaret

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Federasyon Genel Koordinatörü Emrah Beşe ile Ankara Belediyesi Meclis Üyesi Fuat Yıldırım, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı ziyaret etti.



Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında, Kano sporunu hak ettiği yere çıkartmak için çalışmalarını kış mevsimi ve soğuk demeden yürütmeye devam ettiklerini söyledi.



"Gölbaşı'nı su sporları merkezi haline dönüştürmek istiyoruz"



Gölbaşı'nda da kano branşının yaygınlaştırılması ve su sporları merkezinin kurulması için Başkan Duruay ile görüştüklerini aktaran Kabakçı, "Başkanımızın yakın ilgi ve alakası federasyonumuzu ve bizi mutlu etti. Göl temizlendikten sonra başkanımızın ve bakanlığımızın katkılarıyla Gölbaşı'nı su sporları merkezi haline dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.



Kabakçı, ilçedeki yetenekli gençleri kano branşı ile tanıştırıp milli sporcular yetiştirmek istediklerini kaydetti.



Ziyaret sonunda, Başkan Duruay ile Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, Federasyon Genel Koordinatörü Beşe ve Ankara Belediyesi Meclis Üyesi Yıldırım, donmuş Mogan Gölü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA