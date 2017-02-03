Kano Federasyon Başkanı Kabakçı'dan Duruay'a Ziyaret

"Gölbaşı'nı su sporları merkezi haline dönüştürmek istiyoruz"

Gölbaşı'nda da kano branşının yaygınlaştırılması ve su spor sporları merkezinin kurulması için Başkan Duruay ile görüştüklerini aktaran Kabakçı, "Başkanımızın yakın ilgi ve alakası federasyonumuzu ve bizi mutlu etti. Göl temizlendikten sonra başkanımızın ve bakanlığımızın katkılarıyla Gölbaşı'nı su sporları merkezi haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Kabakçı, ilçedeki yetenekli gençleri kano branşı ile tanıştırıp milli sporcular yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Ziyaret sonunda, Başkan Duruay ile Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, Federasyon Genel Koordinatörü Beşe ve Ankara Belediyesi Meclis Üyesi Yıldırım, donmuş Mogan Gölü manzarasında hatıra fotoğrafı çekindi.