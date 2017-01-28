Eskişehir'de 76 sporcunun katıldığı kano çalışmaları başladı.



Şehri Derya Göleti'nde yapılan çalışmalar, göletin buz tutması üzerine Atatürk Yüzme Havuzu'nda başladı. Çoğunluğu yeni sporcuların oluşturduğu antrenmanlar hakkında Kano Eğitimcisi Emin Erden bilgi verdi. Bu sezon yeni sporculara eğilim verdiklerini anlatan Erden, "Kadromuzda C1 Türkiye Şampiyonu Yasemin Şentürk ve Gençler Türkiye 2. Ali Eryürük de yer alıyor. Bu sene yeni sporculara eğilim verdik. Denge ve kürek tutma gibi eğitimlere başladık. Sporcuları bulabilmek için kendimiz 9 okulda tarama yaptık. Tabii ki okulların da ciddi katkısı oldu. Fiziksel özelliklerine göre 74 kişiyi seçtik. Hedefimiz yazın düzenlenecek olan Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i başarılı bir şekilde temsil etmek. Sonrasında da en azından 3-4 oyuncumuzu Milli Takım'da görmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Çocukların performansından çok memnunum. Milli Takım'a seçilenlere de teşvikler veriliyor. Çalışmalara katılanlara da bir takım teşvikler verildiği için, yeni sporculara bunlar motivasyon sağlıyor. Ahlaki ve sportif açıdan güzel sporcular yetiştireceğiz. Aralarından inşallah adını dünyaya duyuracak oyuncular çıkacak" dedi. - ESKİŞEHİR