Kanlı Ocak' Kurbanları Anılıyor - Bakü

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anıldı.



Azerbaycanlılar, 1990 yılında yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bıraktı. Bakü ve diğer bölgelerden gelen vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Yerel saatle 12.00'de de Azerbaycan için canını veren bütün şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler siren ve korna çaldı.