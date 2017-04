Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu tarafından 4 yıldır Ankara'da Kapalı gişe sahnelenen ve bu sene ilk kez turneye çıkan Kanlı Nigar Müzikali, seyircisiyle buluşuyor.



Geleneksel Türk tiyatromuzun en önemli figürlerinden biri olan Kanlı Nigar'ın acıklı, komik, müzikli, danslı serüveni anlatılıyor. Sadık Şendil'in yazdığı 2 perdelik seyirlik bir oyun olan Kanlı Nigar, Geleneksel Türk Tiyatrosunun pek çok unsurunu içerisinde barındırıp, Tiyatromuzun eski ustalarına bir selam gönderiyor.Fakir bir ailenin kızı olan Nigar zengin şımarık bir ailenin yanına hizmetçi olarak verilmiştir. Evin beyinden kedisine kadar herkes ile birçok sorun yaşayan, birçok badirelere maruz kalan Nigar, neden Kanlı Nigar olmuştur? İşin özü bu aslında… Her ne kadar her şeyi yaşamışsa da bir şekilde buna dur demenin yolunu hep arıyor ve sonunda da kendi sistemini yazıyor Nigar.Kadının fendi erkeği yendi düşüncesinin dramatik bir işleme ile ön plana çıkartıldığı oyunda, Nigar, hayatın her yükünü en ağır şekilde taşımış olan bir kadın. Ama sonunda hayat ona taşımayı da öğretiyor.Aksaray'da ki yangında evi yanan Nigar, Saka Abdi aracılığı ile İstanbul'un temiz bir mahallesine şirin bir konağa taşınır. Konağın sahibi Agah Efendi, Nigar'ın soylu bir aileden gelen namuslu dul bir hanımefendi olduğunu sanmaktadır. Oysa o nice canlar yakmış nice ocaklar söndürmüş doğru basmaz çil horozun kızı cihan yandı Kanlı Nigar'dır. Alacaklıları çok geçmeden Nigar'ın izini bulacaktır. Bu arada Nigar'ın da Agah Efendi ile görülecek bir hesabı vardır. Agah Efendi, Nigar'ın kim olduğunu da, evinde ne işler çevirdiğini de uzun zaman bilmez. Ancak Saka Abdi'nin kuyruk acısı nedeni ile mahalleliyi ayağa kaldırması sonucunda Nigar'ın kimliği tekrar ortaya çıkar. Bu arada Nigar'ın öz kızı Bedide, Agah Efendinin Narçın adlı kalem Efendisi oğluna gönlünü kaptırır ki bu da öykü içinde öykü giriftliği sağlar oyuna. Aynı zamanda Nigar'ın eski müşterilerinden ve alacaklılarından mahalli tipler eve gelmeye başlarlar, yasam boyunca erkeklerden çok çekmiş olan Nigar, evine gelen adamlara çeşitli tuzaklar kurarak onları zor duruma sokar.Kanlı Nigar, günümüze kadar en yalın haliyle gelen nadide eserlerden biridir.



Tür: Müzikal Komedi – Orta Oyun



Reji-Yazan: Sadık Şendil



Yöneten: Abdullah Yüksekcan



Oyuncular: Eda Koca, Abdullah Yüksekcan, Yakup Öztürk, Engin Geliroğlu, Burcu Yıldırım, Damla Çağlayan, Gökhan Yasan, Mustafa Demir, Nil Acıdereli, Ömür Yüksekcan, Yasin Ertuğ Gürlek, Cem Yücel, Cem Hüseyin Görmez, İbrahim Selçuk, Ebubekir Akbulut, Ebru Pirol Görmez, Senem Hasret Kocabıyık, Gizem Aydoğdu, Gamze Dedeoğlu, Ahu Zübeyde Demir, Aişe Reva Yeşilay



Müzik: Cem İdiz



Yardımcı Yönetmen: Eda Koca



Dekor Tasarım: Selma Nazlı



Kostüm Tasarım: Ahmet Yüksekcan



Işık Tasarım: Efecan Fidan



Dans Düzeni: Eda Koca



Sahne Amiri: Cengiz Subaşıgürler



Kulis Şefleri: Engin Geliroğlu - Burcu Yıldırım



Dekor Sorumlusu: Ömür Yüksekcan



Aksesuar Sorumlusu: Cem Hüseyin Görmez



Kostüm Sorumlusu: Ebru Pirol Görmez



"Hüsnü Şenlendirici'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz."



Süre: 150 Dakika



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.



Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kanlı Nigar Müzikali



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır