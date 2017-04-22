Kanlı Mendil Yeni Zelanda ile Türkiye Arasında Köprü Oldu

Çanakkale savaşlarında Yeni Zelanda'dan gelen George Thomas Uren'in savaş meydanında düşürdüğü mendil, 102 yıl sonra dostluk köprüsü kurdu.



Tarihin en kanlı savaşlarının yaşandığı Çanakkale bir çok hüzünlü öykü barındırıyor. Bunlardan biri de, kısa müddet önce ortaya çıkan 'kanlı mendil' hikayesi. Yeni Zelandalı bir askerin savaş meydanında düşürdüğü mendil, savaşta şehit düşen Çanakkaleli askerin ailesine ulaştı. İki aile, savaştan 102 yıl sonra, dedelerinin hatırasına aynı topraklarda bir araya gelecek.



Yeni Zelandalı George Thomas Uren, 28 Ağustos 1914'de 27 yaşındayken memleketi Otago'dan, Otago Piyade Taburu ile yola çıkarak Çanakkale'ye geldi. Thomas, 2 Nisan 1915 günü 28'nci doğum gününü cephede kutlarken, annesinden bir mektup aldı. Duygu yüklü mektubun yanında, annesi kendisine bir de mendil göndermişti. Asker Thomas, bir köşesinde '28. doğum gününde annesinden George'a' diğer köşesinde ise '2 Nisan 1915 George Thomas Uren' yazan bu mendili yanına alarak, 24 Nisan'ın 25 Nisan'a bağlayan gece gerçekleştirilen çıkarmaya katıldı. Thomas, 2 Mayıs'ta Korku deresine yapılan çıkarma esnasında öldü.



Aynı bölgede Türk askeri de bir çok şehit verdi. Bu şehitleri bölgede bulunan 64. Alay 1. Tabur erleri defnetti. Bu erlerden iki yakın arkadaş olan Yusuf ve Ali, defin işlemlerini yaptıkları esnada Ali yerde bir mendil buldu. 'Belki lazım olur' düşüncesiyle cebine koydu. Savaş bütün şiddetiyle sürerken, Yusuf, 7 Ağustos'ta Anzak çıkarması esnasında ağır şekilde yaralandı. Ali, cebinden çıkardığı bu mendili Yusuf'un yaralı göğsüne bastırdı, ama kanı bir türlü durduramadı. Yusuf, Ali'ye, yaralı göğsündeki mendili işaret ederek, 'Bunu karıma götür, haklarını helal etsinler' dedi ve şehit oldu.



Çanakkale Savaşı sonrasında terhis olan Murad'ın Ali, Biga'ya köyüne dönmek üzere yola koyuldu. Hacıpehlivan köyünden geçerken Göç Yusuf'un emanetini vermek üzere evine geldi. Kapıyı kucağındaki çocukla bir kadın açtı. Ali, cebindeki mendili çıkartıp kadına uzattı. Fatma, uzatılan mendili aldı, sadece 'Vatan sağ olsun' diyebildi. Kanlı mendili 50 yıl boyunca saklayan Fatma, 1965 yılında son nefesinde kanlı mendili torunu Yusuf'a verdi. Yusuf Öz, mendil üzerine 'Abbamın (Dede) hediyesi 25/12/1980' notunu yazdı. Yusuf Öz vefat edince de mendil şu andaki sahibine oğlu Nazmi Öz'e kaldı.



Kanlı mendilin hikayesini, Çanakkale savaşları araştırmacısı Ömer Arslan ortaya çıkardı. Bununla ilgili bir makale yayınladıktan sonra, Yeni Zelandalı askerin yakınlarına ulaştı. 102 yıl önce Çanakkale savaşlarında karşı karşıya gelen iki askerin Yeni Zelandalı Thomas ile Çanakkaleli Ali'nin aileleri, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığının organizasyonuyla 25 Nisan 2017'de buluşmaya karar verdi. İki aile, dedelerinin hatıralarını aynı topraklarda bu kez dost olarak yaşatacak. Mendilin şimdiki sahibi Nazmi Öz, dedesinin hatırası kanlı mendili ölene kadar muhafaza edeceğini, daha sonra ise torunlarına bırakacağını söyledi. - ÇANAKKALE