Kanlı Mendil, Türkiye ile Yeni Zelanda Arasında Köprü Oldu
Çanakkale savaşlarında Yeni Zelanda’dan gelen George Thomas Uren’in savaş meydanında düşürdüğü mendil, 102 yıl sonra dostluk köprüsü kurdu.
Çanakkale savaşlarında Yeni Zelanda'dan gelen George Thomas Uren'in savaş meydanında düşürdüğü mendil, 102 yıl sonra dostluk köprüsü kurdu. Yeni Zelandalı bir askerin savaş meydanında düşürdüğü mendil, savaşta şehit düşen Çanakkaleli askerin ailesine ulaştı. Askerlerin aileleri, Çanakkale'de buluştu.
Tarihin en kanlı savaşlarının yaşandığı Çanakkale birçok hüzünlü öykü barındırıyor. Bunlardan biri de, kısa müddet önce ortaya çıkan 'kanlı mendil' hikayesi. 102 yıl önce Çanakkale savaşlarında karşı karşıya gelen iki askerin aileleri, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığının organizasyonuyla buluştu. İki aile, dedelerinin hatıralarını aynı topraklarda bu kez dost olarak yaşattı.
İki aile, savaştan 102 yıl sonra aynı topraklarda bir araya geldi. Thomas Uren'in torunu Darilyn Perry Uren ile Yusuf Öz'ün torunu Nazmi Öz Çanakkale'de buluştu.
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, şehit Yusuf'un torunu Nazmi Öz, Thomas Uren'in torunu Darilyn Perry Uren katıldı. Buluşmada Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams'a mendilin bir replikasını takdim etti.
Çanakkale savaşları araştırmacısı Ömer Arslan, "102 yıl önce bu topraklarda savaşan insanların torunları olarak artık yeni bir iletişim dili geliştiriyoruz, 'barışı'. Dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da burada çekilen acılar ve dökülen gözyaşlarımız hep aynı. Umarım bu buluşma ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirir" dedi.
Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams ise, "Bu gerçekten inanılmaz bir buluşma. Bu iki beyefendiye teşekkür etmek istiyorum. 102 yıldır mendilimizi en iyi şekilde saklamışlar. Bugün bizle birlikte paylaşıyorlar" diye konuştu.
Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ da, "Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında Anzak annelerine söylediği sözle bir dehşet verici savaştan nasıl barışın çiçekleri açar, onun tohumunu attı ve aslında bugün bunun bir meyvesini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Uren'in torunu Darilyn Perry Uren ise, "Çok yoğun duygular hissediyorum. Çok duygusal bir buluşma oldu. Ailemi kaybettim ama aslında kaybetmemişim. Buraya gelerek aslında ben gerçek ailemi buldum ve tarihi buldum. Fotoğrafta gördüğüm mendilin aynısını burada görmüş oldum" şeklinde konuştu.
Kanlı mendilin hikayesi
Yeni Zelandalı George Thomas Uren, 28 Ağustos 1914'te 27 yaşındayken memleketi Otago'dan, Otago Piyade Taburu ile yola çıkarak Çanakkale'ye geldi. Thomas, 2 Nisan 1915 günü 28'inci doğum gününü cephede kutlarken, annesinden bir mektup aldı. Duygu yüklü mektubun yanında, annesi kendisine bir de mendil göndermişti. Asker Thomas, bir köşesinde '28. doğum gününde annesinden George'a' diğer köşesinde ise '2 Nisan 1915 George Thomas Uren' yazan bu mendili yanına alarak, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece gerçekleştirilen çıkarmaya katıldı. Thomas, 2 Mayıs'ta Korku Deresi'ne yapılan çıkarma esnasında öldü.
Aynı bölgede Türk askeri de birçok şehit verdi. Bu şehitleri bölgede bulunan 64. Alay 1. Tabur erleri defnetti. Bu erlerden iki yakın arkadaş olan Yusuf ve Ali, defin işlemlerini yaptıkları esnada Ali yerde bir mendil buldu. 'Belki lazım olur' düşüncesiyle cebine koydu. Savaş bütün şiddetiyle sürerken, Yusuf, 7 Ağustos'ta Anzak çıkarması esnasında ağır şekilde yaralandı. Ali, cebinden çıkardığı bu mendili Yusuf'un yaralı göğsüne bastırdı ama kanı bir türlü durduramadı. Yusuf, Ali'ye, yaralı göğsündeki mendili işaret ederek, 'Bunu karıma götür, haklarını helal etsinler' dedi ve şehit oldu.
Çanakkale Savaşı sonrasında terhis olan Ali, Biga'ya köyüne dönmek üzere yola koyuldu. Hacıpehlivan köyünden geçerken Göç Yusuf'un emanetini vermek üzere evine geldi. Kapıyı kucağındaki çocukla bir kadın açtı. Ali, cebindeki mendili çıkartıp kadına uzattı. Fatma, uzatılan mendili aldı, sadece 'Vatan sağ olsun' diyebildi. Kanlı mendili 50 yıl boyunca saklayan Fatma, 1965 yılında son nefesinde kanlı mendili torunu Yusuf'a verdi. Yusuf Öz, mendil üzerine 'Abbamın (Dede) hediyesi 25/12/1980' notunu yazdı. Yusuf Öz vefat edince de mendil şu andaki sahibine, oğlu Nazmi Öz'e kaldı. - ÇANAKKALE