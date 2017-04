Lorca'dan "Kanlı Düğün" Versus Tiyatro ile Talimhane Tiyatrosu'nda!



"Klasik oyunlara getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus, yeni tiyatro sezonuna Lorca'nın Kanlı Düğün oyununu hazırlıyor. Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek olan oyun, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam ediyor.



Toplumsal baskılara karşı aşk ve tutkunun direnişini öne çıkartmayı ve Lorca'ya da bir saygı duruşunda bulunmayı amaçlayan Versus yorumu, derin gerçeğin ancak şiirsel bir dille ortaya çıkarılabileceğini savunuyor. Lorca'nın şiirine "Endülüs" tavrı ile bir sahne dili yaratmaya çalışıyor. Roza Hakmen'in çevirisini Metin Balay yönetiyor. Hakan Dündar'ın çevre düzenini Ceren Karahan kostümleriyle tamamlıyor. Oyunun müzikleri Okyay Göksu'ya, koreografisi Melek Yel'e, afiş tasarımı Semih Poroy'a, ışık tasarımı ise Yüksel Aymaz'a ait.



Versus giderek büyüyen bir tiyatro topluluğu olarak ödenekli tiyatroların yapamadığını yapıyor ve Kanlı Düğün'de 22 kişilik oyuncu kadrosuyla sahneye çıkıyor."



Yazan: Federico Garcia Lorca



Çeviren: Roza Hakmen



Şiir Çevirileri: Sait Maden



Yöneten: Metin Balay



Yönetmen Yardımcısı: Nihan Aypolat



Proje Asistanı: Cansu Sıtacı



Dekor Tasarım: Hakan Dündar



Kostüm Tasarım: Ceren Karahan



Müzik: Okyay Göksu



Koreografi: Melek Yel



Işık Tasarım: Yüksel Aymaz



Afiş Tasarım: Semih Poroy



Belgesel Dramaturji: Sinem Öztürk



Video Yapım: Garo Vram Babayan – Raffi Etyemez – Emine Özge Demirkıran – Gökçe Kaan Demirkıran



Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar – Sanem Arslantürk



Prova Fotoğrafları: Fikriye Güngören



Teknik: Mehmet Yılmaz – Baran Çakmak



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kanlı Düğün



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır