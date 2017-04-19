Kanlı Düğün
Lorca'dan "Kanlı Düğün" Versus Tiyatro ile Talimhane Tiyatrosu'nda!
Lorca'dan "Kanlı Düğün" Versus Tiyatro ile Talimhane Tiyatrosu'nda!
"Klasik oyunlara getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus, yeni tiyatro sezonuna Lorca'nın Kanlı Düğün oyununu hazırlıyor. Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek olan oyun, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam ediyor.
Toplumsal baskılara karşı aşk ve tutkunun direnişini öne çıkartmayı ve Lorca'ya da bir saygı duruşunda bulunmayı amaçlayan Versus yorumu, derin gerçeğin ancak şiirsel bir dille ortaya çıkarılabileceğini savunuyor. Lorca'nın şiirine "Endülüs" tavrı ile bir sahne dili yaratmaya çalışıyor. Roza Hakmen'in çevirisini Metin Balay yönetiyor. Hakan Dündar'ın çevre düzenini Ceren Karahan kostümleriyle tamamlıyor. Oyunun müzikleri Okyay Göksu'ya, koreografisi Melek Yel'e, afiş tasarımı Semih Poroy'a, ışık tasarımı ise Yüksel Aymaz'a ait.
Versus giderek büyüyen bir tiyatro topluluğu olarak ödenekli tiyatroların yapamadığını yapıyor ve Kanlı Düğün'de 22 kişilik oyuncu kadrosuyla sahneye çıkıyor."
Yazan: Federico Garcia Lorca
Çeviren: Roza Hakmen
Şiir Çevirileri: Sait Maden
Yöneten: Metin Balay
Yönetmen Yardımcısı: Nihan Aypolat
Proje Asistanı: Cansu Sıtacı
Dekor Tasarım: Hakan Dündar
Kostüm Tasarım: Ceren Karahan
Müzik: Okyay Göksu
Koreografi: Melek Yel
Işık Tasarım: Yüksel Aymaz
Afiş Tasarım: Semih Poroy
Belgesel Dramaturji: Sinem Öztürk
Video Yapım: Garo Vram Babayan – Raffi Etyemez – Emine Özge Demirkıran – Gökçe Kaan Demirkıran
Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar – Sanem Arslantürk
Prova Fotoğrafları: Fikriye Güngören
Teknik: Mehmet Yılmaz – Baran Çakmak
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Talimhane Tiyatrosu
Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Kanlı Düğün
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır