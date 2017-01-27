Metin Balay'ın yönettiği "Kanlı Düğün" tiyatro oyunu, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
"Klasik oyunlara getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus, yeni tiyatro sezonuna Lorca'nın Kanlı Düğün oyununu hazırlıyor. Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek olan oyun, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam ediyor.
Toplumsal baskılara karşı aşk ve tutkunun direnişini öne çıkartmayı ve Lorca'ya da bir saygı duruşunda bulunmayı amaçlayan Versus yorumu, derin gerçeğin ancak şiirsel bir dille ortaya çıkarılabileceğini savunuyor. Lorca'nın şiirine "Endülüs" tavrı ile bir sahne dili yaratmaya çalışıyor. Roza Hakmen'in çevirisini Metin Balay yönetiyor. Hakan Dündar'ın çevre düzenini Ceren Karahan kostümleriyle tamamlıyor. Oyunun müzikleri Okyay Göksu'ya, koreografisi Melek Yel'e, afiş tasarımı Semih Poroy'a, ışık tasarımı ise Yüksel Aymaz'a ait.
Versus giderek büyüyen bir tiyatro topluluğu olarak ödenekli tiyatroların yapamadığını yapıyor ve Kanlı Düğün'de 22 kişilik oyuncu kadrosuyla sahneye çıkıyor."
Yazan: Federico Garcia Lorca
Çeviren: Roza Hakmen
Şiir Çevirileri: Sait Maden
Yöneten: Metin Balay
Yönetmen Yardımcısı: Nihan Aypolat
Proje Asistanı: Cansu Sıtacı
Dekor Tasarım: Hakan Dündar
Kostüm Tasarım: Ceren Karahan
Müzik: Okyay Göksu
Koreografi: Melek Yel
Işık Tasarım: Yüksel Aymaz
Afiş Tasarım: Semih Poroy
Belgesel Dramaturji: Sinem Öztürk
Video Yapım: Garo Vram Babayan – Raffi Etyemez – Emine Özge Demirkıran – Gökçe Kaan Demirkıran
Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar – Sanem Arslantürk
Prova Fotoğrafları: Fikriye Güngören
Teknik: Mehmet Yılmaz – Baran Çakmak
Kanlı Düğün
Metin Balay'ın yönettiği "Kanlı Düğün" tiyatro oyunu, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Metin Balay'ın yönettiği "Kanlı Düğün" tiyatro oyunu, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.