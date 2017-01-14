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Kanlı Düğün

Kanlı Düğün

Metin Balay'ın yönettiği "Kanlı Düğün" tiyatro oyunu, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Kanlı Düğün

Metin Balay'ın yönettiği "Kanlı Düğün" tiyatro oyunu, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

"Klasik oyunlara getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus, yeni tiyatro sezonuna Lorca'nın Kanlı Düğün oyununu hazırlıyor. Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek olan oyun, aralık ayında Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam ediyor.

Toplumsal baskılara karşı aşk ve tutkunun direnişini öne çıkartmayı ve Lorca'ya da bir saygı duruşunda bulunmayı amaçlayan Versus yorumu, derin gerçeğin ancak şiirsel bir dille ortaya çıkarılabileceğini savunuyor. Lorca'nın şiirine "Endülüs" tavrı ile bir sahne dili yaratmaya çalışıyor. Roza Hakmen'in çevirisini Metin Balay yönetiyor. Hakan Dündar'ın çevre düzenini Ceren Karahan kostümleriyle tamamlıyor. Oyunun müzikleri Okyay Göksu'ya, koreografisi Melek Yel'e, afiş tasarımı Semih Poroy'a, ışık tasarımı ise Yüksel Aymaz'a ait. 

Versus giderek büyüyen bir tiyatro topluluğu olarak ödenekli tiyatroların yapamadığını yapıyor ve Kanlı Düğün'de 22 kişilik oyuncu kadrosuyla sahneye çıkıyor."

Yazan: Federico Garcia Lorca

Çeviren: Roza Hakmen

Şiir Çevirileri: Sait Maden

Yöneten: Metin Balay

Yönetmen Yardımcısı: Nihan Aypolat

Proje Asistanı: Cansu Sıtacı

Dekor Tasarım: Hakan Dündar

Kostüm Tasarım: Ceren Karahan

Müzik: Okyay Göksu

Koreografi: Melek Yel

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Afiş Tasarım: Semih Poroy

Belgesel Dramaturji: Sinem Öztürk 

Video Yapım: Garo Vram Babayan – Raffi Etyemez – Emine Özge Demirkıran – Gökçe Kaan Demirkıran

Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar – Sanem Arslantürk

Prova Fotoğrafları: Fikriye Güngören

Teknik: Mehmet Yılmaz – Baran Çakmak

Kaynak: Etkinlik.io

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