Kani Kudu, Fetö/pdy Davasında Etkin Pişmanlıktan Serbest

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Demokratik Gelişim Partisinin (DGP) eski Genel Başkan Yardımcısı 40 yaşındaki Kani Kudu'nun Bursa 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Etkinlik pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen Kani Kudu, adli kontrol uygulanmak şartıyla tahliye edildi.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 30 Ağustos'ta Yalova'da gözaltına alınan DGP eski Genel Başkan Yardımcısı Kani Kudu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kudu hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.



Bursaspor'da 2007 yılında yöneticilik te yapan Kani Kudu, Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada, siyasete girmekte hata yaptığını, hiç bir kimseyle bağlantısı olmadığını, vakıf üyeliğinin bulunmadığını söyledi. Kudu, "Yaklaşık 9 aydır tutukluyum. Mağdur oldum. Tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Kani Kudu'yu, cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alıp, etkin pişmanlık yasasından faydalanması için adli kontrollük koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.



- Bursa