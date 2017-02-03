Kanepeler Atölyesi

Özel kutlamalarınız ve seçkin davetleriniz düşünülerek tasarlanan bu atölye çalışmasında; zengin bir çeşitlilikte, leziz kanepeleri deneyimleme fırsatı bulacaksınız.



Siz ve konuklarınız tek lokmalık kanepelerimizin ustalıkla bir araya getirilmiş tatlarının keyfini yaşayarak, lezzetlerin dolu dolu tadına varacaksınız.



Ders içerikleri:



Ballı ve misket limonlu tütsülenmiş tavuk kanatları



Parmesan sable



Morina balığı lokması



Balık yumurtası ve ekşi krema ile doldurulmuş patates



Kadayıfta karides



Fesleğen ve tütsülenmiş somonlu pankek



Bu eğitimde, Le Cordon Bleu şeflerimizin gösterdiği temel kesim tekniklerinin yanı sıra poşeleme, kızartma ve marine etmek gibi bazı temel mutfak becerilerini de öğreniyor ve aşağıdaki metotları deneyimliyor olacaksınız;



Rubbing (sürterek hamur hazırlama) tekniği



Sable hamuru yapımı ve pişirilmesi



Kızartmalık kaplama hamuru hazırlanışı ve kızartılması



Kıvırcık patates yapımı



Ekşi krema hazırlanışı



Karidesi temizleme ve hazırlama aşamaları



Pankek hamurunun hazırlanışı



Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır.



Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



Kurslar maksimum 16 kişiliktir.



Süre: 1 gün



4 Şubat 2017, Cumartesi 10: 30 – 17: 00