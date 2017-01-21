Kandıralı Muhtarlar Kocaeli Gezisi Yaptı

Kocaeli Büyükşehir, kent genelinde görev yapan muhtarlara gezi düzenlemeye devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından muhtarlara düzenlenen gezi programları kapsamında Kandıra muhtarları geziye katıldı.3 farklı noktada gezi gerçekleştiren ve incelemelerde bulunan muhtarlar geziden oldukça memnun kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gezinin ilk durağı Kandıra yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkeziydi. Programa sokak hayvanlarının bulunduğu alanları gezerek ve inceleyerek başlayan muhtarlar daha sonra sokak hayvanları hakkında hazırlanmış olan sunumu takip ettiler. Muhtarlar son olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile alandan ayrıldı.



Muhtarlar gezilerine tehlikeli atık yakma ve enerji üretim tesisi İZAYDAŞ'ı ziyaret ederek devam etti. İZAYDAŞ'ta yapılan sunum ile yapının işleyişi hakkında bilgi alan muhtarlar öğle yemeği için burada mola verdi. Öğle yemeğinin ardından gezilerine kaldığı yerden devam eden muhtarlar Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret etti. Seka Kağıt Müzesi'nde kağıt üretimi yolculuğuna çıkan muhtarlar, gezinin hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ