Kandıra'da İş Yeri Yangını

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Kefken yolu Babaköy mevkisindeki Ahmet Gündoğdu'ya ait yüzme malzemeleri satan iş yerinde, iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Yangının iş yerinde yaklaşık 400 bin liralık zarara yol açtığı öğrenildi.