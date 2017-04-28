Kandilli Belediyesinin Çalışmaları

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, muhtelif bölgelerde yol bakım ve onarım çalışması yapıldığını bildirdi.



Başkan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin imkanları doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Havaların elverişli hale gelmesiyle yol bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Aydın, "Bu doğrultuda ihtiyaç arz eden muhtelif bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra belirlediğimiz program dahilinde beldemiz genelinde alt ve üstyapı projelerimize de kesintisiz devam ediyoruz." diye konuştu.