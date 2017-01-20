IRAK'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 8 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 8 hedefin, Türk savaş uçakları tarafından vurularak imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde 20.17-20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. - Ankara
Kandil'e Hava Harekatında 8 PKK Hedefi İmha Edildi
IRAK'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 8 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.
IRAK'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 8 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads